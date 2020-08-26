Антибиотики предложили заменить антивитаминами

Об открытии кратко пишет Naked Science. Дело в том, что бактерии могут развивать устойчивость к антибиотикам, что делает препараты бесполезными. В таких условиях важен поиск альтернативы.

В связи с этим учёные присматриваются к антивитаминам — веществам, которые могут нарушать способность организма использовать витамины. В настоящее время известны три природных антивитамина — антивитамин В2, антивитамин В6 и антивитамин В1. Последний и проверили учёные в новой работе.

Антивитамином воздействовали на белки человека и кишечной палочки. Как оказалось, антивитамин может подавлять важный белок в центральном метаболизме бактерий. То есть данные вещества можно было бы применять для нарушения работы бактериальных клеток.