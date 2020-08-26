Наука и технологии
Сегодня 17:01
Антибиотики предложили заменить антивитаминами
Бактерии развивают устойчивость к первым
Микробиологи из Германии обнаружили, что антибиотики можно заменить антивитаминами. Последние могут нарушать работу ферментов бактерий, не нанося вред человеческим клеткам.
Об открытии кратко пишет Naked Science. Дело в том, что бактерии могут развивать устойчивость к антибиотикам, что делает препараты бесполезными. В таких условиях важен поиск альтернативы.
В связи с этим учёные присматриваются к антивитаминам — веществам, которые могут нарушать способность организма использовать витамины. В настоящее время известны три природных антивитамина — антивитамин В2, антивитамин В6 и антивитамин В1. Последний и проверили учёные в новой работе.
Антивитамином воздействовали на белки человека и кишечной палочки. Как оказалось, антивитамин может подавлять важный белок в центральном метаболизме бактерий. То есть данные вещества можно было бы применять для нарушения работы бактериальных клеток.