Антибиотики предложили заменить программируемыми вирусами

Специалисты из биотехнологической компании Felix рассказали, что разрабатываемая ими технология позволяет направлять вирус на конкретные участки бактерий. Новый метод делает возможным уничтожение микробов и останавливает их способность развиваться и становиться устойчивыми.

На самом деле, эта идея не является кардинально новой. Уже давно известны бактериофаги — вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. Именно такие организмы и хотят использовать специалисты.