Наука и технологии
Сегодня 19:20
Антибиотики предложили заменить программируемыми вирусами
В принципе, идея не нова
Бактерии со временем становятся всё более устойчивыми к препаратам, созданным для борьбы с ними. Учёные предупреждают, что в будущем эта проблема станет только острее. Поэтому сейчас одна из важнейших научных задач — найти способ избежать этого. В рамках данной идеи антибиотики предложили заменить программируемыми вирусами.
Специалисты из биотехнологической компании Felix рассказали, что разрабатываемая ими технология позволяет направлять вирус на конкретные участки бактерий. Новый метод делает возможным уничтожение микробов и останавливает их способность развиваться и становиться устойчивыми.
На самом деле, эта идея не является кардинально новой. Уже давно известны бактериофаги — вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. Именно такие организмы и хотят использовать специалисты.