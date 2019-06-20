Антибиотики скоро станут причиной 10 миллионов смертей в год

Резистентность к антимикробным препаратам эксперт назвал одной из наиболее острых проблем современности. Распространение микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, вызвал длительный период бесконтрольного их применения в здравоохранении, ветеринарии и сельском хозяйстве. По оценкам международных экспертов, почти 700 тысяч смертей в мире связано с этой проблемой. И если ничего не изменится, то число вырастет до 10 миллионов через 30 лет.

Представитель Роспотребнадзора выступал на международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения». О возрастающей угрозе развития антимикробной резистентности уже давно говорит и Всемирная организация здравоохранения. К группе бактерий с множественной лекарственной устойчивостью ВОЗ относит кишечную палочку и возбудителей пневмонии.