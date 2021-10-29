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Антидепрессант снизил риск попасть в больницу при COVID

Но это не значит, что нужно его пить без назначения врача
Бразильские и канадские медики сообщили, что приём антидепрессанта на треть снизил риск госпитализации с COVID-19 у людей с хроническими заболеваниями.
Антидепрессант снизил риск попасть в больницу при COVID

Учёные провели клинические испытания с 1497 участниками с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, болезни сердца) и положительным тестом на ковид. Их разделили на группы, одна из которых принимал антидепрессант флувоксамин. Этот препарат подавляет обратный захват нейронами серотонина и является агонистом рецепторов сигма-1. Интересно, что связываясь с этими рецепторами антидепрессант способен подавлять воспаление.

Исследователи увидели, что в группе, которая получала препарат, госпитализировали меньше людей, чем в группе плацебо: 79 человек против 119. Кроме того, среди принимавших антидепрессант умерло меньше человек.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по приёму препаратов посоветуйтесь со специалистом.

Источник: N+1