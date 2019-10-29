Антидепрессанты оказались не эффективнее разговоров с психотерапевтом

Учёные использовали данные о стоимости лечения, позитивных и негативных эффектах, а также влиянии терапии на симптомы депрессии. Исследователи отметили, что на первый взгляд может показаться, будто лечение антидепрессантами гораздо менее затратное. Ведь сеансы психотерапии стоят дорого. Однако с учётом долгосрочной эффективности выяснилось, ни один из методов не превосходит другой. В качестве оценочного промежутка учёные брали пять лет.

Исследователи считают, что определяющим фактором при выборе метода лечения должны быть предпочтения пациента. А для этого, конечно, система здравоохранения должна претерпеть кое-какие изменения.