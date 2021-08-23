Антидепрессанты оказались вредны для мозга

Учёные увидели, что макаки, которые получали прозак в течение двух лет, имели сниженный уровень липидов в мозге. Дело в том, что липиды — это не только строительные материалы для клеточных мембран и хранилища энергии, но и основной компонент миелиновых оболочек аксонов. По словам исследователей, головной мозг почти на 60% состоит из жира.

Также есть связь между уровнем липидов в крови человека и течением различных заболеваний, в том числе шизофрении, депрессии и болезни Альцгеймера.

У макак же снизилась концентрация значительной части более 300 исследованных липидов. Однако есть хорошие новости: исследователи предполагают, что дисбаланс в содержании липидов, вероятно, можно будет корректировать правильной схемой питания.