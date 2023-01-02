Антидепрессанты почти не обошли медитацию по эффективности

Медитацией осознанности называют практику, цель которой острее прочувствовать настоящий момент, обратить внимание на свои телесные ощущения и мысли.

Учёные сравнили эффективность методов снижения стресса с помощью медитации и с помощью антидепрессанта из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Далее участников опрашивали с использованием шкалы общего клинического впечатления о тяжести (CGI-S) — от 1 до 7 (где 7 означает сильную тревогу).

У тех, кто попробовал медитацию, оценки снизились в среднем на 1,35 балла, в то время как у тех, кто принимал препарат — на 1,43 балла. С точки зрения статистической значимости оба метода находятся на одном уровне.

Учёные отметили, что преимущество медитации осознанности в том, что сеансы можно проводить за пределами медицинского учреждения.