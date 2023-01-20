Антидепрессанты повредили сердце некоторым пациентам

Митральный клапан должен пропускать кровь из левого предсердия в левый желудочек. Исследователи изучили его состояние у более чем девяти тысяч пациентов с дегенеративной митральной регургитацией.

Оказалось, что антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС или SSRI) усиливают регургитацию при дегенерации митрального клапана. Также выяснилось, что у здоровых мышей, получающих большие дозы СИОЗС, утолщаются створки митрального клапана. Также учёные уточняют, что негативный эффект наблюдался только для высоких доз препарата.