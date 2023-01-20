Наука и технологии
16:33, 20 января 2023
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Антидепрессанты повредили сердце некоторым пациентам

С дегенеративной митральной регургитацией

Учёные обнаружили, что антидепрессанты могут нанести вред людям с тяжёлым заболеванием сердца. Препараты вызвали у пациентов деформацию митрального клапана.

Антидепрессанты повредили сердце некоторым пациентам

Фото: Unsplash

Митральный клапан должен пропускать кровь из левого предсердия в левый желудочек. Исследователи изучили его состояние у более чем девяти тысяч пациентов с дегенеративной митральной регургитацией.

Оказалось, что антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС или SSRI) усиливают регургитацию при дегенерации митрального клапана. Также выяснилось, что у здоровых мышей, получающих большие дозы СИОЗС, утолщаются створки митрального клапана. Также учёные уточняют, что негативный эффект наблюдался только для высоких доз препарата.

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