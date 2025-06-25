Антидепрессанты замедлили созревание половых клеток у мышей, выяснили учёные РФ

При этом качество самих яйцеклеток не ухудшилось: количество дефектных клеток оставалось низким и не отличалось от контрольной группы. Однако у мышей, получавших флуоксетин, замедлялось созревание цитоплазмы — важной части клетки. Это подтверждало повышенное содержание гена, связанного с незрелостью яйцеклеток.

Из-за этого вероятность зачатия у мышей снизилась почти на 18%. Но размер и количество потомства не изменились, хотя вес новорожденных мышат увеличился примерно на треть, возможно, из-за влияния препарата на обмен веществ.

В дальнейшем учёные планируют изучать молекулярные механизмы этого эффекта.

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