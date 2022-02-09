Антигистаминные препараты могут помочь с симптомами "долгого" ковида

Отчет, опубликованный в журнале "Journal for Nurse Practitioners", касается двух женщин среднего возраста, которые заразились коронавирусом в первый год пандемии. У обеих после первого приступа болезни развились различные затяжные симптомы коронавируса.

Несмотря на обращение за медицинской помощью, в течение следующих нескольких месяцев симптомы ни у одного из пациентов не улучшились. Отмечается, что у них были аллергии в анамнезе, и они иногда принимали антигистаминные препараты для их лечения.

Когда одна из пациенток приняла антигистаминный препарат, то почувствовала "значительное облегчение усталости и улучшение способности концентрироваться", которое затем пропало в течение следующих трех дней, когда она перестала принимать лекарство. Вторая женщина перешла на другой антигистаминный препарат, после чего, спустя время, она испытала такое же облегчение. С тех пор обе женщины продолжали регулярно принимать антигистаминные препараты, и обе они сообщили о почти полном восстановлении симптомов, что даже позволило им снова регулярно заниматься спортом.

Врачи предупреждают, что не стоит серьезно относиться к их выводам, потому что нужны дальнейшие исследования, чтобы доказать подобный эффект.

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