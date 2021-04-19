Антимонопольная служба России завела дело против Google из-за YouTube

ФАС завела дело из-за жалобы на внезапные блокировки, удаление аккаунтов и контента пользователей YouTube. Заявление написала Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ). Антимонопольная служба пришла к выводу, что правила Google по работе с контентом пользователей YouTube «являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». ФАС пишет, что такое поведение может «привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках».

Google пока не прокомментировала ситуацию. О каких блокировках идёт речь, ФАС в своём заявлении не уточняет.