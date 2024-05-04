Антимонопольное дело Google завершено: поисковому гиганту грозят санкции

Однако Google утверждает, что успех компании обусловлен ее превосходным продуктом. Этот вопрос стал главным предметом спора, и даже судья Мехта признал эффективность поисковика Google.

Появилась еще одна проблема, связанная с пропажей улик. Политика хранения чатов Google, в которой по умолчанию отключена история переписки, позволила избавиться от чатов, которые могли бы иметь решающее значение для дела. Минюст США настаивает на санкциях, утверждая, что Google намеренно удалила улики, в то время как Google утверждает, что были соблюдены надлежащие протоколы раскрытия информации.

Мехта выразил неодобрение политикой хранения данных Google, отметив, что ответственность должна лежать не только на сотрудниках. Теперь судья должен определить влияние этих пропавших чатов, что потенциально может привести к «неблагоприятным выводам» против Google.

Суд также обсудил вопрос об альтернативах. Минюст утверждает, что в рекламном доминировании Google отсутствует настоящая конкуренция, а Google указывает на таких игроков, как Amazon.

Ожидается, что судья вскоре примет решение, которое определит будущее поискового бизнеса Google. Однако это лишь первое из «антимонопольных сражений» Google: на осень запланировано еще одно судебное разбирательство, касающееся рекламных технологий.