Антимонопольщики Германии вынудили Google изменить условия использования данных

FCO объявило, что эти изменения позволят пользователям лучше контролировать то, как Google использует их информацию. Изменения касаются ситуаций, когда Google стремится объединить персональные данные из различных источников, будь то сервисы Google или внешние источники.

Решение распространяется на основные платформенные сервисы Google, определяемые в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках (DMA), и на компанию Fitbit, на которую уже наложены строгие обязательства по обработке данных о здоровье.

Ожидается, что выполнение этих обязательств начнется 30 сентября 2024 года, а конкретные положения, касающиеся Google Ассистента - 6 марта 2024 года. FCO может по запросу продлить срок действия обязательств, и они будут действовать в течение пяти лет с даты начала их реализации.