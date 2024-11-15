Антипрофсоюзные собрания Amazon признали незаконными

Председатель NLRB Лорен МакФерран заявила, что цель этого решения — защитить права работников на «свободное и осознанное принятие решения о профсоюзном представительстве». Она объяснила, что принуждение сотрудников к таким встречам под угрозой дисциплинарных взысканий или увольнения «подрывает принцип свободного выбора».

Решение запрещает работодателям делать участие в профсоюзных собраниях обязательным, обеспечивая право сотрудников отказаться от участия без последствий. Также указывается, что работодатели могут выражать свою позицию по вопросам профсоюзов, но исключительно в ненавязчивой форме.

Хотя это решение касается Amazon, оно может стать прецедентом для других крупных технологических компаний с подобными практиками.