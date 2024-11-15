Антипрофсоюзные собрания Amazon признали незаконными

Опубликовано 15 ноября 2024, 19:301 мин.
Антипрофсоюзные собрания Amazon признали незаконнымиСо всех сторон «жмут»
Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB) США постановил, что «обязательные собрания» Amazon, на которых сотрудники вынуждены слушать антипрофсоюзную позицию компании, нарушают «Закон о национальных трудовых отношениях». Эти собрания, ставшие спорным элементом стратегии Amazon по сдерживанию профсоюзной активности, теперь признаны незаконными.
Председатель NLRB Лорен МакФерран заявила, что цель этого решения — защитить права работников на «свободное и осознанное принятие решения о профсоюзном представительстве». Она объяснила, что принуждение сотрудников к таким встречам под угрозой дисциплинарных взысканий или увольнения «подрывает принцип свободного выбора».
Решение запрещает работодателям делать участие в профсоюзных собраниях обязательным, обеспечивая право сотрудников отказаться от участия без последствий. Также указывается, что работодатели могут выражать свою позицию по вопросам профсоюзов, но исключительно в ненавязчивой форме.
Хотя это решение касается Amazon, оно может стать прецедентом для других крупных технологических компаний с подобными практиками.