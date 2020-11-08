Антитела к коронавирусу нашли даже у тех людей, кто не болел

Работу учёных опубликовали в Science. Авторы проанализировали образцы крови, собранные у взрослых и детей в Великобритании до начала пандемии, а также на раннем её этапе. Среди образцов были те, что показали положительный результат теста на COVID-19, и те, что отрицательный.

Как и ожидалось, в большинстве образцов с подтверждённым коронавирусом нашли различные антитела. Удивительным было то, что антитела, способные реагировать на SARS-CoV-2, обнаружили и у некоторых неинфицированных людей. Чаще всего такие антитела находили у детей.