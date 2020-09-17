Антитела лошадей используют в лекарстве от коронавируса

Как пишет издание «Известия», лошадиные антитела для разработки препаратов будут в десятки раз дешевле, чем человеческие. Сообщается, что учёные поставили животным-участникам исследования прививки белками коронавируса. Затем исследователи выделили антитела из крови лошадей и очистили их. В итоге получился терапевтический состав для испытаний на людях.

Всего была произведена тысяча флаконов с антителами объёмом по 10 мл каждый. Половина из них имеет защиту против спайк-белка, а другая половина содержит четыре белка, присутствующие в коронавирусе.

Недостаток такого метода в том, что антитела животных могут вызвать у некоторых людей аллергические реакции или иммунные ответы. Однако лошадиные антитела были хорошо очищены.