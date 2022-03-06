Антропологи усомнились в привычной версии эволюции человека

Необычный износ зубов наших ископаемых предков считается уникальным для человека и указывает на особое использование инструментов. По словам доктора Таула, эти следы также считаются одними из самых древних свидетельств культурных традиций наших предков.

Однако полученные данные свидетельствуют о том, что эту теорию, возможно, придется пересмотреть, поскольку мы описали идентичный износ зубов у группы диких обезьян, не использующих орудия труда. Исследование было опубликовано в American Journal of Biological Anthropology.

Эта популяция макак отличается необычным поведением, таким как мытье пищи в воде и поедание рыбы. Их изучают уже более 70 лет, и ни разу не было замечено, чтобы они использовали инструменты или другие предметы, которые могли бы объяснить странный износ зубов.