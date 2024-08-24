Апелляционный суд возобновил антимонопольный иск против Amazon

Изначально иск был подан в 2021 году бывшим генеральным прокурором округа Колумбия Карлом Расином. В иске утверждалось, что Amazon вынуждает сторонних продавцов поддерживать высокие цены на других платформах, включая собственные сайты, ограничивая их в возможности предлагать более низкие цены за пределами торговой площадки.

Хотя суд низшей инстанции отклонил иск в 2022 году, Апелляционный суд округа Колумбия постановил, что претензии округа «правдоподобно предполагают», что Amazon либо «обладает монопольной властью» над онлайн-площадками, либо «близок к ее достижению».

Amazon опровергла обвинения, заявив, что выделяет предложения с конкурентными ценами только для того, чтобы сохранить доверие покупателей.