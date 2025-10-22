Apex проведёт испытает спутниковый перехватчик для проекта «Золотого Купола» США

Опубликовано 22 октября 2025, 23:151 мин.
Apex проведёт испытает спутниковый перехватчик для проекта «Золотого Купола» СШАВ 2026 году
Американская Apex объявила о планах запустить в 2026 году испытательную миссию спутникового перехватчика в рамках собствееного проекта «Project Shadow». Это часть инициативы, связанной с разработкой технологий для оборонной программы Пентагона под названием Golden Dome («Золотой Купол») — будущей системы космической противоракетной защиты.
Компания намерена самостоятельно профинансировать запуск и оснастить один из своих спутников Nova платформой Orbital Magazine, которая будет обеспечивать питание, связь и поддержку систем перехвата. Сами перехватчики в тесте использоваться не будут.
Apex уже вложила в проект около 15 миллионов долларов и сотрудничает с другими промышленными партнёрами. По словам главы компании, если испытание покажет, что технологии действительно работают, то это поможет привлечь крупных подрядчиков к дальнейшему производству.
Стоимость одного блока Orbital Magazine оценивается от 6 до 10 миллионов долларов. Один мощный спутник сможет нести до шести перехватчиков.