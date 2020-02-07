App Store предсказали рост доходов из-за вспышки коронавируса

Такое мнение высказала эксперт из компании Morgan Stanley. Она считает, что тот факт, что людям приходится редко выходить на улицу, заставляет их находить для себя всё больше домашних развлечений. К которым относятся, например, мобильные игры.

У аналитика уже есть подтверждения для гипотезы. Так, компания Tencent сообщила о намерении расширять серверные мощности для одной из игр, которая зарегистрировала всплеск посещений во время Китайского Нового года.

Эксперт также указала на данные App Store, согласно которым в январе наблюдался рост на 22,5% в годовом выражении.