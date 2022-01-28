Аппарат европейско-российской миссии ExoMars-2022 прибудет на Байконур в апреле

По словам Ширшакова, заканчивается наземная экспериментальная отработка аппарата ExoMars-2022, проходящая в итальянском Турине.

Сам аппарат создается Роскосмосом совместно с Европейским космическим агентством, целью миссии является исследование Марса. Сообщается, что в апреле ожидается его поставка на космодром Байконур, где уже в сентября произойдет запуск в сторону Марса.

Ранее специалисты Института медико-биологических проблем Российской академии наук составили портрет человека, который мог бы стать идеальным кандидатом для полёта на Марс в числе самых первых колонистов.