Аппарат европейско-российской миссии ExoMars-2022 прибудет на Байконур в апреле

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Аппарат европейско-российской миссии ExoMars-2022 прибудет на Байконур в апрелеА полетит к Марсу уже в сентябре
Генеральный конструктор Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина Александр Ширшаков рассказал о прогрессе совместной с ЕКА миссии ExoMars. Как минимум, ожидается доставка его аппарата в апреле 2022 года на Байконур.
По словам Ширшакова, заканчивается наземная экспериментальная отработка аппарата ExoMars-2022, проходящая в итальянском Турине.
Сам аппарат создается Роскосмосом совместно с Европейским космическим агентством, целью миссии является исследование Марса. Сообщается, что в апреле ожидается его поставка на космодром Байконур, где уже в сентября произойдет запуск в сторону Марса.
Ранее специалисты Института медико-биологических проблем Российской академии наук составили портрет человека, который мог бы стать идеальным кандидатом для полёта на Марс в числе самых первых колонистов.
Источник: Роскосмос