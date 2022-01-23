Каков идеальный кандидат для полёта на Марс

Специалисты отметили, что член экипажа, летящего на Марс, должен быть приспособлен к дефициту информации, который неизбежно возникнет на космическом корабле. Поэтому человек должен быть терпим к сокращению сенсорной и социальной информации, дефициту социальных контактов. Учёные считают, что идеальный кандидат должен быть интровертом. Таким людям не скучно наедине с собой.

Поскольку члены экипажа будут постоянно находиться вместе, лучше, чтобы ни у кого из них не было специфических личностных особенностей. Кроме того, человек должен хорошо переносить замкнутое пространство и отсутствие приватности.

Ещё специалисты указали на национальные черты. По их словам, японцы хуже выдерживают долговременную изоляцию. Кроме того, лучше, чтобы экипаж состояли и из женщин, и из мужчин. Гендерно смешанные коллективы могут оказаться более приспособленными к неожиданным условиям.

При этом идеальный кандидат также должен быть склонен к риску. Ранее Илон Маск предупреждал, что первые люди на Марсе могут там и погибнуть. Следует быть готовым к различным неприятностям. Лучше, чтобы это были люди, которым особо нечего терять и они могут брать на себя ответственность.