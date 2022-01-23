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Каков идеальный кандидат для полёта на Марс

Описаны его психологические черты
Специалисты Института медико-биологических проблем РАН составили портрет человека, который мог бы стать идеальным кандидатом для полёта на Марс. Проверьте, вдруг вы обладаете подходящими чертами характера?
Каков идеальный кандидат для полёта на Марс

Специалисты отметили, что член экипажа, летящего на Марс, должен быть приспособлен к дефициту информации, который неизбежно возникнет на космическом корабле. Поэтому человек должен быть терпим к сокращению сенсорной и социальной информации, дефициту социальных контактов. Учёные считают, что идеальный кандидат должен быть интровертом. Таким людям не скучно наедине с собой.

Поскольку члены экипажа будут постоянно находиться вместе, лучше, чтобы ни у кого из них не было специфических личностных особенностей. Кроме того, человек должен хорошо переносить замкнутое пространство и отсутствие приватности.

Ещё специалисты указали на национальные черты. По их словам, японцы хуже выдерживают долговременную изоляцию. Кроме того, лучше, чтобы экипаж состояли и из женщин, и из мужчин. Гендерно смешанные коллективы могут оказаться более приспособленными к неожиданным условиям.

При этом идеальный кандидат также должен быть склонен к риску. Ранее Илон Маск предупреждал, что первые люди на Марсе могут там и погибнуть. Следует быть готовым к различным неприятностям. Лучше, чтобы это были люди, которым особо нечего терять и они могут брать на себя ответственность.

Источник: Известия
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