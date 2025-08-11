Аппарат Hera протестировал камеры на астероидах перед миссией по защите Земли

В марте 2025 года Hera пролетела рядом с Марсом, используя его гравитацию для выхода в пояс астероидов. Это стало отличной возможностью протестировать камеры и системы наведения. Специалисты ESA выбрали два слабозаметных астероида — Otero и Kellyday — чтобы имитировать условия, в которых Hera впервые увидит целевой астероид.

11 мая аппарат снял астероид Отеро, находящийся на расстоянии около 3 млн километров. Камера фиксировала его три часа, делая снимок каждые шесть минут. 19 июля Hera смогла запечатлеть ещё более тусклый астероид Келидей, который оказался в 40 раз тусклее Отеро.