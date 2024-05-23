Аппарат NASA запустил свой футуристический электрический космический двигатель

Ионные движители невероятно экономичны, что позволяет «Психее» иметь меньший топливный бак и нести больше научных инструментов. Они также известны своей долговечностью из-за отсутствия движущихся частей.

Кроме того, не стоит забывать о «факторе крутизны» — электрические движители излучают слабое голубое свечение, добавляя космическому кораблю футуристичный вид.