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Наука и технологии
06:00, 30 декабря 2023
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«Аппетит к переменам», или ученые предложили способ сокращения отходов азота

К 2030 году

Опубликован крупный доклад, в котором изложены решения, позволяющие вдвое сократить загрязнение азотом сельского хозяйства и продовольственной системы в Европе. Доклад под названием «Аппетит к переменам» был подготовлен группой исследователей из Центра экологии и гидрологии Великобритании (UKCEH), Европейской комиссии, Копенгагенской бизнес-школы и Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах.

Азот необходим для роста растений, однако чрезмерное и неэффективное использование этого питательного вещества приводит к тому, что до 80% его утечки попадает в окружающую среду, вызывая загрязнение воздуха и воды. Согласно отчету, эффективность использования азота в продовольственной системе Европы составляет всего 18%, то есть большая часть азота расходуется впустую.

В докладе «Аппетит к переменам» предлагается рецепт сокращения потерь азота вдвое к 2030 году. Ключевые «ингредиенты» включают:

  • Сокращение потребления мяса и молочных продуктов

  • Улучшение использования и хранения удобрений

  • Сокращение пищевых отходов

  • Улучшение очистки сточных вод

  • Переход к более сбалансированному питанию

  • «Мобилизация» фермеров, промышленности, правительства и потребителей, где каждый должен сыграть свою роль в сокращении азотных отходов

Сокращение азотных отходов принесет ряд преимуществ для окружающей среды и здоровья людей. Оно улучшит качество воздуха и воды, сократит выбросы парниковых газов и улучшит здоровье людей за счет снижения воздействия загрязнения воздуха.

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