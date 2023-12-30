«Аппетит к переменам», или ученые предложили способ сокращения отходов азота

Азот необходим для роста растений, однако чрезмерное и неэффективное использование этого питательного вещества приводит к тому, что до 80% его утечки попадает в окружающую среду, вызывая загрязнение воздуха и воды. Согласно отчету, эффективность использования азота в продовольственной системе Европы составляет всего 18%, то есть большая часть азота расходуется впустую.

В докладе «Аппетит к переменам» предлагается рецепт сокращения потерь азота вдвое к 2030 году. Ключевые «ингредиенты» включают:

Сокращение потребления мяса и молочных продуктов

Улучшение использования и хранения удобрений

Сокращение пищевых отходов

Улучшение очистки сточных вод

Переход к более сбалансированному питанию

«Мобилизация» фермеров, промышленности, правительства и потребителей, где каждый должен сыграть свою роль в сокращении азотных отходов

Сокращение азотных отходов принесет ряд преимуществ для окружающей среды и здоровья людей. Оно улучшит качество воздуха и воды, сократит выбросы парниковых газов и улучшит здоровье людей за счет снижения воздействия загрязнения воздуха.