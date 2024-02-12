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Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2024, 08:15
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Appin начала «запугивать» новостные издания после скандала со взломом

В чем причина
Фонд электронных рубежей (EFF) выступает против тактики «юридического запугивания», которую использует компания Appin Technology, обвиняемая в предоставлении услуг «взлома по найму», чтобы заставить замолчать СМИ. Это произошло после того, как Appin через организацию под названием Association of Appin Training Centers (AOATC), как сообщается, оказала давление на новостные издания, чтобы те удалили статьи о ее предполагаемой деятельности.

В ноябре 2023 года агентство Reuters опубликовало разоблачение Appin, в котором подробно рассказывалось об их предполагаемом участии в хакерских атаках по найму. Appin, через AOATC, направил юридические письма в новостные организации с требованием удалить статью Reuters и другой связанный с ней контент.

EFF, представляющая TechDirt и MuckRock Foundation, оспорила эти требования, утверждая, что постановление индийского суда, на которое ссылается Appin, относится только к Reuters и Google. Несмотря на вмешательство EFF, более 20 статей были удалены различными изданиями.

Этот инцидент вызывает опасения по поводу возможности стратегических судебных исков, направленных на то, чтобы заставить замолчать критикующие СМИ и подавить свободу слова.

Что дальше? EFF продолжает противостоять юридическому давлению Appin и защищать право новостных организаций сообщать о деятельности компании. Исход этого дела может иметь значительные последствия для будущего журналистских расследований и свободы прессы в цифровую эпоху.

Источник:EFF
Автор:Максим Многословный
Теги:
#критика
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#суд
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#новости
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#СМИ