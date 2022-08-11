Apple активно борется со "сливами" новой iOS. Доходит до закрытия сайтов

BetaProfiles.com был одним из самых популярных сайтов, на которых выкладывались бета-версии программного обеспечения Apple, изначально выпущенные для разработчиков. В среду BetaProfiles опубликовал на своем профиле в Twitter сообщение о том, что сайт "скоро закроется", чтобы избежать "юридической битвы с Apple". Скорее всего компания угрожала подать иск.

9to5mac пишет, что сайт BetaProfiles.com больше не существует. Другой подобный сайт, IPSW.dev, также был закрыт. Однако неизвестно, был ли этот сайт удален по той же причине, или создатели IPSW.dev просто боялись получить предупреждение от Apple.

Третий сайт под названием Apple Firmwares, который также делится профилями для установки бета-версий программного обеспечения Apple, все еще находится в сети. Как отмечает MacRumors, юристы, представляющие интересы Apple в Kilpatrick Townsend Stockton LLP, якобы попросили Twitter удалить твиты, содержащие ссылки на эти сайты.