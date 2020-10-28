Наука и технологии
Сегодня 14:18
Apple активно начала создавать собственный поисковик
Может отказаться от Google Поиска по умолчанию
На компьютерах Mac есть инструмент Spotlight, который используется для поиска программ, документов и других файлов. Как оказалось, Apple улучшает работу инструмента: он начал предлагать пользователям рекомендации, созданные на основе наиболее частых запросов. Журналисты считают, что Apple развивает Spotlight неспроста — компания хочет создать собственную поисковую систему. К тому же недавно минюст США начал бороться с монополией Google на рынке поисковиков.
Как пишет Financial Times, Apple может перестать использовать Google Поиск по умолчанию.
Недавнее нововведение в Spotlight — не единственный шаг компании в сторону создания собственного поисковика. iOS 14 начала показывать собственные поисковые результаты и давать прямые ссылки на веб-сайты. Кроме того, Apple ищет в команду разработчиков с опытом создания поисковых систем. Ещё одно свидетельство — рост активности веб-сканера Applebot, который создаёт базы данных онлайн-материалов.