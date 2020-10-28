Apple активно начала создавать собственный поисковик

На компьютерах Mac есть инструмент Spotlight, который используется для поиска программ, документов и других файлов. Как оказалось, Apple улучшает работу инструмента: он начал предлагать пользователям рекомендации, созданные на основе наиболее частых запросов. Журналисты считают, что Apple развивает Spotlight неспроста — компания хочет создать собственную поисковую систему. К тому же недавно минюст США начал бороться с монополией Google на рынке поисковиков.