Apple анонсировала собственную музыкальную премию

Apple намерена проводить премию ежегодно. Награждать участников будут в пяти номинациях. Победителей выбирают, исходя из мнения редакторов Apple Music и статистики сервиса.

Компания уже назвала первых лауреатов. В номинации «Артист года» победительницей стала певица Билли Айлиш. «Прорывом года» назвали рэпершу Лиззо. «Песней года» признали «Old Town Road» исполнителя Lil Nas X. Призёром в номинации «Альбом года» снова стала Билли Айлиш со сборником «When We Fall Asleep, Where Do We Go?». «Сонграйтерами года» объявили опять же Билли Айлиш и её брата Finneas.

Церемония вручения премии пройдёт в Steve Jobs Theater, где обычно устраивают презентации продуктов Apple, 4 декабря. Трансляцию можно будет посмотреть 5 декабря в 05:30 мск.