Apple без шума отозвала иск против сотрудника, который обвинил компанию в шпионаже

Уильямс провел почти десять лет в Apple, возглавляя разработку некоторых ключевых чипов компании. В 2019 году Уильямс покинул Apple, чтобы стать соучредителем компании Nuvia, которая была приобретена Qualcomm в 2021 году. Когда Apple подала иск против Уильямса, она утверждала, что он основал Nuvia и набирал персонал для стартапа, будучи еще сотрудником Apple. Уильямс отверг эти утверждения и обвинил Apple в шпионаже за его текстовыми сообщениями.

Причина, по которой Apple решила прекратить дело против Уильямса, неясна, но, судя по судебным документам, обе стороны могли прийти к соглашению. Ходатайство о прекращении дела было подано "с упущением", что означает, что Apple не может подать тот же иск против Уильямса снова.