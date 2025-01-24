Apple будет конкурировать с SpaceX в сфере спутникового интернета

Еще в конце 2022 года Apple сделала первые шаги в этой сфере, инвестировав $ 450 млн в поддержку производства спутников и наземных станций для компании Globalstar, которая предоставляет спутниковое подключение. В ноябре прошлого года Apple приобрела 20% акций Globalstar за $ 1,5 млрд, что позволило укрепить ее позиции на рынке спутниковых услуг.

Сейчас компания активно расширяет свою команду для дальнейшего развития этой технологии. Вакансии, размещенные на официальном сайте Apple, включают роль старшего инженера по регулированию и менеджера по стратегическим сделкам. Первая вакансия предполагает работу над долгосрочной стратегией спутниковой связи и координацию с регулирующими органами, а вторая — разработку и управление международными правами на спектр спутниковой связи.

На данный момент спутниковая связь от Apple ограничена возможностью отправки экстренных сообщений в случае отсутствия мобильной связи или Wi-Fi, но планы компании выходят далеко за эти рамки.