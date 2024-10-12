Apple Card в очередной раз снизила процентную ставку сберегательного счета

После поэтапного увеличения до 4,25% в декабре и 4,35% в январе, ставка достигла пика в 4,50% прежде чем была снижена до 4,40% в апреле и 4,25% в конце сентября. Последнее снижение приводит процентную ставку до 4,10%.

Эти изменения отражают «более широкие решения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США», пишут западные СМИ. Они влияют на процентные ставки в финансовых учреждениях по всей стране.

Apple Card предлагает простой процесс подачи заявки на получение прямо в приложении Wallet для iPhone.

Россияне могут не бояться, у нас её сделать нельзя.