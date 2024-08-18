Apple Card запустила акцию с приветственной «раздачей» $300

Это предложение значительно превышает предыдущие приветственные бонусы, которые варьировались от 50 до 200 долларов. Новый бонус в размере 300 долларов является самым высоким из всех, когда-либо предлагавшихся Apple Card. Для тех, кто заинтересован, необходимо проверить свою электронную почту, чтобы убедиться, что вы были выбраны для участия в этой акции (не в России, само собой).