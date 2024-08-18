Apple Card запустила акцию с приветственной «раздачей» $300

Опубликовано 18 августа 2024, 21:13
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Apple Card запустила акцию с приветственной «раздачей» $300Пора заводить новую карточку
Apple предлагает беспрецедентный бонус за регистрацию карты Apple Card, в рамках которого избранным пользователям будет предоставлено «приветственное предложение» на сумму 300 долларов.
Ограниченная по времени акция, доступная через электронные письма, отправленные некоторым пользователям iPhone, требует от новых держателей карт потратить 1 500 долларов в течение первых 60 дней, чтобы получить бонус в размере 300 долларов.
Это предложение значительно превышает предыдущие приветственные бонусы, которые варьировались от 50 до 200 долларов. Новый бонус в размере 300 долларов является самым высоким из всех, когда-либо предлагавшихся Apple Card. Для тех, кто заинтересован, необходимо проверить свою электронную почту, чтобы убедиться, что вы были выбраны для участия в этой акции (не в России, само собой).