Apple добавила новые функции в беспроводные наушники и «умные» часы

Что касается AirPods, то они получили возможность автоматического переключения между устройствами. То есть наушники будут подключаться к тому девайсу, который владелец сейчас использует. Например, если пользователь смотрит фильм на iPad и получает звонок на iPhone, AirPods автоматически проведут входящий вызов. Помимо этого AirPods Pro научились симулировать эффект объёмного звучания.

Операционная система watchOS 7 для «умных» часов получила трекер сна и новые режимы тренировок, в том числе танцы. Apple Watch смогут строить маршрут специально для велосипеда с помощью обновлённых карт Apple Maps. Кроме того, в часах появился таймер для правильного мытья рук.

Первая публичная бета watchOS 7 станет доступна в июле. Часы Watch Series 1 и Watch Series 2 обновление не получат.