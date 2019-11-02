Apple добивается у США удешевления деталей для своих устройств

В сентябре администрация президента США Дональда Трампа ввела 15%-ные пошлины на импорт из Китая. Под них попали компоненты и электроника, которые необходимы Apple для своего бизнеса. Всего в списке компании указаны 11 продуктов, зависящих от поставок из Китая. Среди них перечислены колонки HomePod, компьютеры iMac, запчасти для ремонта iPhone, чехлы для смартфонов iPhone, AirPods и др.

Ответ по заявке Apple Торговое представительство США должно дать до 14 ноября. Компания апеллирует к тому, что указанные продукты являются потребительскими электронными устройствами и «не имеют стратегического значения».