Решение было принято представителями Великобритании, США, Франции, Германии, Канады, Италии и Японии. Вместе они будут поддерживать минимальную глобальную корпоративную налоговую ставку в размере 15%. Страны хотят добиться того, чтобы транснациональные корпорации платили налоги в тех государствах, в которых ведут свой бизнес.

Соглашение называют историческим. Оно должно остановить гонку, во время которой страны были вынуждены снижать налоговые ставки и вводить льготы, чтобы оставаться привлекательными для техногигантов.

Ожидается, что это соглашение, заставит другие страны последовать примеру. Должны состояться переговоры с Россией и другими государствами.