Apple, Google и другие компании обязали открыть в России представительства

Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень, подпадающих под действие закона компаний. В него входят 13 иностранных компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами. Среди них Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram и др.

Помимо открытия представительства, компании должны будут: разместить на сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, установить на сайте рекомендованный счётчик посещаемости. Помимо этого иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Закон «о приземлении» многие склонны считать методом принуждения зарубежных технологических компаний к диалогу с российскими властями.