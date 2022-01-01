Apple, Google и другие компании обязали открыть в России представительства

Наука и технологии
Сегодня в 12:39
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Apple, Google и другие компании обязали открыть в России представительстваТребование вступило в силу сегодня
С 1 января 2022 иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны будут открыть свои представительства на территории России.
Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень, подпадающих под действие закона компаний. В него входят 13 иностранных компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами. Среди них Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram и др.
Помимо открытия представительства, компании должны будут: разместить на сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, установить на сайте рекомендованный счётчик посещаемости. Помимо этого иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.
Закон «о приземлении» многие склонны считать методом принуждения зарубежных технологических компаний к диалогу с российскими властями.