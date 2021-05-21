Наука и технологии
Вчера в 16:21
Apple, Google и Microsoft объединились против закона о праве на ремонт
Этот закон обяжет их предоставлять запчасти всем ремонтным центрам
Журналисты рассказали, что Apple, Google и Microsoft объединились, чтобы помешать распространению закона о праве на ремонт в США.
По закону потребители смогут ремонтировать устройства, не обращаясь в официальные сервисные центры. Производители должны будут снабжать ремонтные центры оригинальными запчастями, инструментами и инструкциями по диагностике и ремонту.
Технологические компании выступили против этого. Они попросили членов законодательных собраний нескольких штатов пересмотреть закон. Apple, например, утверждает, что ремонт не в официальном сервисном центре может привести к повреждению устройств.
Журналисты привели истории потребителей, которым такой закон не помешал бы. Среди них человек, который никак не может найти материнские платы для хромбуков от Google и экраны iPad для ремонта устройств в деревенской школе.