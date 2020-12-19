Apple, Google и Mozilla заблокировали средство слежки казахстанских властей за пользователями

Сертификат начал использоваться с 6 декабря 2020 года. Тогда власти Казахстана заставили местных интернет-провайдеров запретить жителям Нур-Султана доступ к иностранным сайтам, если на их устройствах не установлен специальный цифровой сертификат. Люди не смогли посещать Google, Twitter, YouTube, Facebook и др.

Власти Казахстана оправдывали свои действия проведением учений по кибербезопасности. Однако никакого технического смысла в этом объяснении не было.

Теперь браузеры Chrome, Edge, Mozilla и Safari запретили сертификат, защищая пользователей от передачи их данных властям. Это не первый раз, когда компании выступают против государственного казахстанского сертификата.