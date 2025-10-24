Apple, Google, Microsoft и др. оплатили возведение бального зала в Белом доме

Список доноров, опубликованный Белым домом, включает крупнейшие технологические компании: Amazon, Apple, Google, Microsoft, а также оборонные корпорации (Palantir, Lockheed Martin) и телеком-компании (Comcast, T-Mobile). В проекте участвует и криптоиндустрия: пожертвования поступают от Coinbase, Ripple, Tether.

Суммы пожертвований компаний не уточняются. Но СМИ пишут, что Google предоставила не менее 20 миллионов долларов, часть из которых связана с урегулированием судебного иска по блокировке аккаунта Трампа на YouTube ещё в 2021 году.

Эксперты связывают это с тем, что компании «заинтересованы» в «более мягкой антимонопольной политике» и поддержке развития их ИИ.