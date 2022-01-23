Apple готовит грандиозное расширение продуктовой линейки осенью 2022

Наука и технологии
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Apple готовит грандиозное расширение продуктовой линейки осенью 2022Будет очень много новинок
Известный аналитик Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) рассказал, что Apple готовится выпустить «самый широкий ассортимент» новых продуктов этой осенью.
По информации Гурмэна, Apple откладывает ряд своих объявлений на осень. Эти объявления варьируются от полностью переработанного MacBook Air до нового iPad Pro. Предварительный список включает в себя четыре новых iPhone, бюджетный MacBook Pro, обновлённый iMac, новый Mac Pro, обновлённый MacBook Air, новые AirPods Pro, три Apple Watch, недорогой iPad и iPad Pro.
Гурмён также заявил, что Apple проведёт своё первое мероприятие в 2022 году где-то в марте или апреле. Там представят новый iPhone SE. Кроме того, могут представить планшеты и компьютеры.
Источник: 9to5mac