Apple готовит презентацию в один день с конкурентом

Инсайдеры Джон Проссер (Jon Prosser) и DuanRui заявили, что следующая виртуальная презентация Apple намечена на 23 марта. На ней ожидается анонс меток AirTags и планшетов iPad Pro (2021). Последние должны получить поддержку 5G и мощный чипсет A14X Bionic.

Интересное в этом всём то, что на 23 марта же презентацию назначила компания OnePlus. Это не первый раз, когда мероприятия двух компаний пересекаются. OnePlus намерена представить в этот день новые флагманские смартфоны серии OnePlus 9.