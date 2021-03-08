Наука и технологии
Сегодня в 15:12
Apple готовит презентацию в один день с конкурентом
Представит на ней планшеты и метки
С 2015 Apple почти каждый год проводит в марте презентации новых продуктов. 2021 год не станет исключением. Инсайдеры узнали, что компания готовит презентацию в один день с конкурентом — OnePlus.
Инсайдеры Джон Проссер (Jon Prosser) и DuanRui заявили, что следующая виртуальная презентация Apple намечена на 23 марта. На ней ожидается анонс меток AirTags и планшетов iPad Pro (2021). Последние должны получить поддержку 5G и мощный чипсет A14X Bionic.
Интересное в этом всём то, что на 23 марта же презентацию назначила компания OnePlus. Это не первый раз, когда мероприятия двух компаний пересекаются. OnePlus намерена представить в этот день новые флагманские смартфоны серии OnePlus 9.