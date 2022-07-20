Apple грозит штраф до 58 млрд рублей за монополизм в России

Или от 1 до 15 процентов выручки за прошлый год

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) все же признала компанию Apple нарушителем антимонопольного законодательства, о чем сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на пресс-службу ведомства. Apple грозит штраф от 3,8 до 58 млрд рублей.