Apple грозит штраф до 58 млрд рублей за монополизм в России

Сегодня в 12:50
1 мин.
Apple грозит штраф до 58 млрд рублей за монополизм в РоссииИли от 1 до 15 процентов выручки за прошлый год
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) все же признала компанию Apple нарушителем антимонопольного законодательства, о чем сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на пресс-службу ведомства. Apple грозит штраф от 3,8 до 58 млрд рублей.
По сообщению ФАС, Apple “злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS”.
А причина проста – в App Store разработчикам iOS-приложений запрещено информировать клиентов внутри самих приложений о возможности оплаты покупок за пределами App Store, как и использовать альтернативные способы оплаты. В противном случае, Apple не допускает приложения в App Store.
Сообщается, что размер оборотного штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования. Но, по словам юристов, штраф составит 1−15% от выручки компании за прошлый год и будет взыскиваться с российского ООО “Эппл Рус”.