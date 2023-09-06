Apple и Arm укрепили партнерство новым соглашением

Apple и Arm укрепили партнерство новым соглашениемДо 2040 года
Apple еще больше укрепила свое сотрудничество с Arm, компанией, стоящей за одноименной архитектурой, на которой основаны процессоры Apple Silicon. О новом соглашении, рассчитанном на период до 2040 года, стало известно из недавно опубликованных документов.
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Хотя точные детали соглашения не раскрываются, очевидно, что Apple стремится получить постоянный доступ к архитектуре ARM.
Переход Apple на чипы на базе ARM оказался весьма успешным: эти процессоры сегодня используются в различных устройствах Apple, от iPhone и iPad до Apple Watch. В 2020 году компания Apple инициировала кардинальный переход в линейке компьютеров Mac, заменив процессоры Intel на собственные Apple Silicon.
Сотрудничество Apple и Arm началось еще в 1993 году, когда Apple использовала чипы ARM в своем портативном компьютере Newton.