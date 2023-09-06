Apple и Arm укрепили партнерство новым соглашением

Хотя точные детали соглашения не раскрываются, очевидно, что Apple стремится получить постоянный доступ к архитектуре ARM.

Переход Apple на чипы на базе ARM оказался весьма успешным: эти процессоры сегодня используются в различных устройствах Apple, от iPhone и iPad до Apple Watch. В 2020 году компания Apple инициировала кардинальный переход в линейке компьютеров Mac, заменив процессоры Intel на собственные Apple Silicon.

Сотрудничество Apple и Arm началось еще в 1993 году, когда Apple использовала чипы ARM в своем портативном компьютере Newton.