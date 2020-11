Apple и Google обвинили в незаконной слежке за пользователями

Участники инициативной группы NOYB (None of Your Business, «Не ваше дело») заявили, что Apple использует уникальный трекинговый номер IDFA для слежки за пользователями iPhone без их согласия и ведома. Это, по словам активистов, нарушает законы Евросоюза о конфиденциальности.

Apple уже заявила, что изменит правила использования IDFA так, чтобы к ним нему не имели доступ третьи лица. Однако сама компания не перестанет следить за пользователями.

Пользователи Android же утверждают, что Google использует сотовый трафик без разрешения, чтобы передавать информацию о людях.