Наука и технологии
Сегодня 19:24
Apple и Google обвинили в незаконной слежке за пользователями
Европейцы негодуют
Жители Испании и Германии обвинили Apple в незаконной слежке за пользователями iPhone. Против Google тоже подали в суд за то, что компания использует трафик пользователей для передачи их личной информации.
Участники инициативной группы NOYB (None of Your Business, «Не ваше дело») заявили, что Apple использует уникальный трекинговый номер IDFA для слежки за пользователями iPhone без их согласия и ведома. Это, по словам активистов, нарушает законы Евросоюза о конфиденциальности.
Apple уже заявила, что изменит правила использования IDFA так, чтобы к ним нему не имели доступ третьи лица. Однако сама компания не перестанет следить за пользователями.
Пользователи Android же утверждают, что Google использует сотовый трафик без разрешения, чтобы передавать информацию о людях.