Apple и Google официально объявили о запуске технологии отслеживания больных коронавирусом

Впервые о намерении выпустить систему отслеживания заражённых и их контактов с людьми компании рассказали в апреле. Теперь технология официально представлена. С её помощью можно создавать приложения, которые будут уведомлять пользователей о том, что они контактировали с заражёнными коронавирусом.

Сообщается, что пациенты с подтверждённым диагнозом смогут сами сообщил об этом властям. После этого службы получат зашифрованную информацию о тех, с кем контактировал больной.

Ранее Apple и Google пообещали, что их технологию нельзя будет использовать для определения точного местоположения владельца смартфона. Отмечается, что доступ к системе уже получили 22 страны.