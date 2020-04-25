Apple и Google пообещали перестать отслеживать контакты пользователей после пандемии

Компании утверждают, что не намерены оставлять систему активной после победы над коронавирусной инфекцией. Однако, кто будет решать, сражён вирус или нет, не сообщается.

Напомним, технология Apple и Google будет использовать Bluetooth в смартфоне, чтобы обмениваться данными с людьми, которые находятся в достаточном для заражения радиусе. Если человек окажется рядом с заражённым, система уведомит об опасности и может передать данные службам здравоохранения. Правда, о подтверждённом диагнозе COVID-19 люди должны будут сообщить сами.