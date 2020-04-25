Наука и технологии
Сегодня 21:05
Apple и Google пообещали перестать отслеживать контакты пользователей после пандемии
Но когда она кончится?
Недавно две крупнейших компании рассказали, что создают технологию отслеживания контактов заражённых коронавирусной инфекцией. Это вызвало у многих людей вопросы с точки зрения защищённости персональных данных. IT-гиганты убедили общественность, что использовать систему для слежки не получится. Теперь Apple и Google ещё и пообещали перестать отслеживать контакты пользователей после пандемии.
Компании утверждают, что не намерены оставлять систему активной после победы над коронавирусной инфекцией. Однако, кто будет решать, сражён вирус или нет, не сообщается.
Напомним, технология Apple и Google будет использовать Bluetooth в смартфоне, чтобы обмениваться данными с людьми, которые находятся в достаточном для заражения радиусе. Если человек окажется рядом с заражённым, система уведомит об опасности и может передать данные службам здравоохранения. Правда, о подтверждённом диагнозе COVID-19 люди должны будут сообщить сами.