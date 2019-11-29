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Apple и Google попросили Путина не подписывать закон о запрете продажи смартфонов без российских приложений
В народе инициативу прозвали «законом против Apple»
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила Путину письмо с просьбой не подписывать закон об обязательной предустановке на устройства российского программного обеспечения. В эту ассоциацию входят Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell, «М.Видео» и др.
В письме говорится, что принятие закона негативно повлияет на развитие отрасли и приведёт к монополизации в сфере разработки российского программного обеспечения. Также инициатива противоречит принципам Всемирной торговой организации, а её исполнение чревато разобщением внутри Евразийского экономического союза.
Пресс-секретарь президента заявил «Ведомостям», что письмо РАТЭК пока не поступило в Кремль.
Эксперты согласны с тем, что закон может вызвать монополизацию рынка и ухудшает качество конечного продукта. Ведь разработчики будут всеми силами стремится попасть в список обязательных к предустановке программ вместо того, чтобы развивать их.