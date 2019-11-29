Apple и Google попросили Путина не подписывать закон о запрете продажи смартфонов без российских приложений

В письме говорится, что принятие закона негативно повлияет на развитие отрасли и приведёт к монополизации в сфере разработки российского программного обеспечения. Также инициатива противоречит принципам Всемирной торговой организации, а её исполнение чревато разобщением внутри Евразийского экономического союза.

Пресс-секретарь президента заявил «Ведомостям», что письмо РАТЭК пока не поступило в Кремль.

Эксперты согласны с тем, что закон может вызвать монополизацию рынка и ухудшает качество конечного продукта. Ведь разработчики будут всеми силами стремится попасть в список обязательных к предустановке программ вместо того, чтобы развивать их.