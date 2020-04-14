Наука и технологии
Сегодня 14:40
Apple и Google рассказали, может ли их система мониторинга распространения коронавируса использоваться для слежки
Она будет отслеживать Bluetooth-контакты
На прошлой неделе стало известно, что Apple и Google создают технологию отслеживания контактов заражённых COVID-19. Она будет работать через приложения, установленные на смартфоне. Это вызвало у некоторых людей опасения за конфиденциальность данных. Теперь компании рассказали, может ли их система мониторинга распространения коронавируса использоваться для слежки.
Apple и Google утверждают, что через технологию нельзя будет «сливать» персональные данные. Обмен информацией о Bluetooth-контактах будет происходить через приложения и по желанию самого пользователя. Данные местоположения собирать не будут.
Кроме того, приложения, поддерживающие систему мониторинга, смогут использовать только органы общественного здравоохранения. Власти не будут иметь права принуждать граждан применять технологию. Apple и Google также смогут отключать отслеживание контактов на региональном уровне при необходимости.
Сообщается, что уже со следующего месяца пользователи устройств на Android и iOS смогут установить приложения, поддерживающие систему мониторинга.