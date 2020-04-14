Apple и Google рассказали, может ли их система мониторинга распространения коронавируса использоваться для слежки

Apple и Google утверждают, что через технологию нельзя будет «сливать» персональные данные. Обмен информацией о Bluetooth-контактах будет происходить через приложения и по желанию самого пользователя. Данные местоположения собирать не будут.

Кроме того, приложения, поддерживающие систему мониторинга, смогут использовать только органы общественного здравоохранения. Власти не будут иметь права принуждать граждан применять технологию. Apple и Google также смогут отключать отслеживание контактов на региональном уровне при необходимости.

Сообщается, что уже со следующего месяца пользователи устройств на Android и iOS смогут установить приложения, поддерживающие систему мониторинга.