Apple и Google согласились быстро блокировать пиратские приложения по требованию Роскомнадзора

1 октября в силу вступил новый закон о борьбе с пиратством. Он предусматривает блокировку мобильных приложений за отказ удалить пиратский контент. Сначала должен пожаловаться правообладатель, затем Роскомнадзор в течение трёх рабочих дней определяет владельца магазина приложений, а после этого просит владельца ограничить доступ к пиратскому контенту. При этом владелец ресурса должен успеть принять меры за один рабочий день. Он обращается к разработчику приложения и даёт ему день на удаление незаконного контента. Если разработчик этого не сделает, площадка ограничивает доступ к приложению.

Сегодня в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что владельцы магазинов приложений Apple и Google готовы к сотрудничеству с ведомством. Об этом компании сообщили российской службе в письмах.